Кости самого крупного сухопутного динозавра нашли в Аргентине

Исследователи уточнили, что обнаруженные фрагменты не похожи на ранее известных существ, а значит, могут принадлежать какому-то другому динозавру. Возраст находки оценили в 98 миллионов лет.

«Новый образец признали одним из самых крупных зауроподов, когда-либо найденных, вероятно, превышающим патаготитана по размерам», — рассказали ученые.