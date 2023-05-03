Мир 03 мая 2023, 08:54 «Кость в горле». Патрушев рассказал, что Россия исторически мешает Западу доминировать Секретарь Совбеза Патрушев: Россия стала для Запада «костью в горле» РИА «Новости»

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Запад всячески пытается установить полное доминирование в мире, но Россия ему все время мешает. Она остается у него исторической «костью в горле», не дает создавать собственное мироустройство. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в беседе с «Известиями».

Западные страны хотели уничтожить Россию, но не учли ее мощь, а также силу и волю самого народа.

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Патрушев также рассказал о внутриполитические процессах США, которые становятся неуправляемыми из-за разногласий правящих элит. Штаты всячески пытаются удержаться на мировой арене, сохранить свое «мировое» господство. Несмотря на все катаклизмы и кризисы, американские власти надеются «завладеть» еще одним государством.

«Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения», — заявил Патрушев.

Под давлением США страна уже превратилась в территорию, которую миллионы жителей массово покинули. По словам секретарь Совета безопасности, люди хотят найти защиту от притеснений и других социальных и экономических проблем.

«30 лет потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое. <…> При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит», — заявил он.

При этом Запад уже и устал содержать Украину, рассказал политолог Владимир Джаралла. По его мнению, конкретных результатов этой поддержки киевского режима уже давно нет, страны больше не хотят тратить деньги на Украину в тех масштабах, как было раньше. Начальник генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак также признавал ухудшение положения украинской армии и Украины в целом.