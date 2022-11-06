Мир 06 ноября 2022, 00:22 Косовский спецназ не выезжал на север края — власти республики Полиция Косово опровергла отправку спецназа на населенный сербами север республики РИА "Новости"

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Власти самопровозглашенной республики Косово не направляли колонну спецназа в город Косовска-Митровица, который населен преимущественно сербами. Об этом сообщил портал Koha со ссылкой на местную полицию.

В ведомстве пояснили, что подразделения, в том числе погранполиция, «передвигаются в зависимости от служебных обязанностей и задач». Однако спецподразделения не были задействованы и оправлены на север республики. В полиции добавили, что следят за событиями и принимают «необходимые, разумные и законные меры», чтобы обеспечить порядок и отреагировать при необходимости.

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В субботу в СМИ появилась информация о том, что колонна спецназа непризнанного Косова выдвинулась к городу Косовска-Митровица, при этом часть бойцов отправилась на север Косова и Метохии на бронеавтомобилях. В этот же день лидер сербов в крае Горан Ракич подал заявление о выходе из правительства непризнанного Косова. Также представители косовских сербов приняли решение об уходе из судов, полиции и парламента самопровозглашенной республики.

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Напряженная обстановка у административной линии обострилась 1 ноября, когда вступило в силу решение об обязательной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. В Косове начали выдавать письменные предупреждения автовладельцам, у которых имелись полученные от сербских властей номера.

Затем в Сети появились кадры, на которых сербская военная техника едет к границе с Косово и Метохией. В Минобороны Сербии сообщили о сбитом беспилотнике над городом Рашка рядом с самопровозглашенной республикой 2 ноября.