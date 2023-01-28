Мир 28 января 2023, 16:42 Косовский албанец открыл огонь по машине, в которой находились две женщины Две женщины получили ранения при острили машины албанцем в Косове

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Косовский албанец обстрелял машину, в которой находились две женщины. Об этом сообщил Telegram-канал «Смотри», ссылаясь на местные СМИ.

В Косове албанец открыл огонь по автомобилю. В этот момент в машине находились две женщины. Они получили ранения разной степени, их госпитализировали. Сейчас нападавшего ищут.

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По данным портала «Военное обозрение», в Косове продолжаются нападения на этнических сербов. Зачастую агрессия идет без особого повода. Так, в населенном пункте Суви Дол косовары забросали камнями машину, в которой находился серб. Мужчина сумел скрыться от нападавших и невредимым вернулся домой.

В середине января от нападения албанцев пострадал 15-летний подросток. Его избили четыре косовара без повода. Подросток вышел из дома, по дороге его окликнули на албанском языке. Злоумышленники заметили, что мальчик их не понял, вышли из машины и накинулись на него.

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что именно политика стран Запада привела к эскалации конфликтов как на Украине, так и в непризнанном Косове.