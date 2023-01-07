Мир 07 января 2023, 20:54 Косовских сербов призвали на акцию протеста после нападений албанцев Партия «Сербский список» объявила о массовой акции протеста после нападений албанцев РИА «Новости»

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Призыв к участию в массовой акции протеста в городе Штрпце распространила косовская партия «Сербский список» после двух нападений албанцев во время рождественских праздников. Текст обращения опубликовало издание «Косово-онлайн».

Авторы напомнили, что в минувшую пятницу, 6 января, 11-летний мальчик и его взрослый двоюродный брат получили огнестрельные ранения после нападения албанца. Второй случай произошел в субботу, 7 января, когда группа албанцев избила молодого серба, идущего с церковной службы. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

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Косовских сербов призвали выйти на мирную акцию протеста к культурному центру в Штрпце, чтобы потребовать наказания для напавших, а также прекращения антисербской риторики со стороны премьер-министра Косова Альбина Курти.

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Лидер партии «Сербский список» Горан Ракич навестил в больнице получивших огнестрельные ранения молодых людей. В своем выступлении перед прессой политик заявил, что сербы не получили покоя даже в самый радостный христианский праздник.

«Нас всячески пытаются изгнать из этих районов. Но я хочу сказать, что мы никогда не простим этого нападения на детей. Я призываю международное сообщество увеличить силы KFOR (международные силы под руководством НАТО — примеч. ред.), чтобы продемонстрировать настоящую защиту сербов», — заявил Ракич.

В минувшую пятницу, 6 января, полиция Косова задержала подозреваемого в стрельбе по 11-летнему сербскому мальчику и его двоюродному брату 33-летнего албанца. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. По предварительным данным, задержанный ранее служил в Косовских силах безопасности.