Мир 29 декабря 2022, 14:15 Косовские сербы убрали баррикады у КПП «Мердаре» — СМИ «Вечерне новости»: сербы в Косово разобрали баррикады у КПП «Мердаре»

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Протестующие сербы в Косове и Метохии разобрали баррикады у контрольно-пропускного пункта «Мердаре», сообщила газета «Вечерне новости». Издание отметило, что полиция уже отчиталась о восстановлении дорожного движения на этом участке.

Баррикады возвели после задержания сербов, участвовавших в массовых акциях протеста после обострения ситуации вокруг непризнанного Косова. После того как задержанных отпустили, препятствия убрали. Источники газеты добавили: правоохранители ожидают, что активисты разберут и другие баррикады.

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Ранее с такой просьбой к соотечественникам обратился президент Сербии Александр Вучич. Глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович уточнил, что республика получила от США и Евросоюза гарантии того, что задержанных сербов не станут привлекать к ответственности.

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Сербский лидер выразил особенную благодарность России за поддержку во время обострения кризиса. Вучич отметил, что скажет «бесконечное количество спасибо» РФ, а также поблагодарил за содействий индийские и китайские власти.