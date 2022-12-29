29 декабря 2022, 14:15
Косовские сербы убрали баррикады у КПП «Мердаре» — СМИ
«Вечерне новости»: сербы в Косово разобрали баррикады у КПП «Мердаре»
Протестующие сербы в Косове и Метохии разобрали баррикады у контрольно-пропускного пункта «Мердаре», сообщила газета «Вечерне новости». Издание отметило, что полиция уже отчиталась о восстановлении дорожного движения на этом участке.
Баррикады возвели после задержания сербов, участвовавших в массовых акциях протеста после обострения ситуации вокруг непризнанного Косова. После того как задержанных отпустили, препятствия убрали. Источники газеты добавили: правоохранители ожидают, что активисты разберут и другие баррикады.
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Ранее с такой просьбой к соотечественникам обратился президент Сербии Александр Вучич. Глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович уточнил, что республика получила от США и Евросоюза гарантии того, что задержанных сербов не станут привлекать к ответственности.
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Сербский лидер выразил особенную благодарность России за поддержку во время обострения кризиса. Вучич отметил, что скажет «бесконечное количество спасибо» РФ, а также поблагодарил за содействий индийские и китайские власти.
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