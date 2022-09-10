Полиция Косова не пропустила сотрудников сербских гуманитарных организаций | 360°

Мир 10 сентября 2022, 18:15 Поделиться Telegram

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Viber Полиция Косова не пропустила сотрудников сербских гуманитарных организаций Косовская полиция не пустила в край представителей гуманитарных организаций Сербии РИА «Новости»

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Представители косовской полиции отказали во въезде на территорию края двум представителям сербских гуманитарных организаций. Об этом сообщил сербский телеканал РТС.

Как сообщили журналисты, все произошло на КПП «Яринье», который располагается на административной границе между Косовом и остальной территорией Сербии.

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Общественников продержали девять часов. После косовские пограничники предоставили документ, согласно которому представителям Сербии запретили въезд. От подписания протоколов сотрудники гуманитарных организаций отказались.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово не получит признания Сербии. Глава государства сообщил об этом накануне встречи с представителями Евросоюза. Среди них были делегаты из Германии и Франции.

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