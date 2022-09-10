Полиция Косова не пропустила сотрудников сербских гуманитарных организаций | 360°

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Полиция Косова не пропустила сотрудников сербских гуманитарных организаций

Косовская полиция не пустила в край представителей гуманитарных организаций Сербии

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Представители косовской полиции отказали во въезде на территорию края двум представителям сербских гуманитарных организаций. Об этом сообщил сербский телеканал РТС.

Как сообщили журналисты, все произошло на КПП «Яринье», который располагается на административной границе между Косовом и остальной территорией Сербии.

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Общественников продержали девять часов. После косовские пограничники предоставили документ, согласно которому представителям Сербии запретили въезд. От подписания протоколов сотрудники гуманитарных организаций отказались.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти Косова вопреки ранее достигнутым договоренностям начали строить базы спецназа регионального МВД. Об этом сообщило ИА Nation News.

Глава республики отметил, что компания-застройщик незаконно использует участки местных сербов. При этом в Брюссельском соглашении сказано, что штат полиции на севере края должен состоять по большей части из сербов. Но этого не происходит.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово не получит признания Сербии. Глава государства сообщил об этом накануне встречи с представителями Евросоюза. Среди них были делегаты из Германии и Франции.

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