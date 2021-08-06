Косноязычность Зеленского сравнили с шутками резидента Comedy Club. Видео

Рассказ президента Украины Владимира Зеленского про опасности Крыма сочли похожим на номер резидента Comedy Club Вадима Галыгина. В Сети в шутку назвали последнего спичрайтером главы государства.

Зеленский в интервью телеканалу «Дом» довольно косноязычно объяснял, почему Россия пожалеет о воссоединении с Крымом, и как люди на полуострове и в Донбассе опасаются «громких» празднеств по поводу Дня независимости Украины.

Выдержки из речи украинского президента привел Telegram-канал «Пул № 3», добавив к ним нарезку из номера Галыгина.

Зеленский путался в словах и не мог четко сформулировать мысль. Персонаж резидента Comedy Club со сцены нес околесицу и в целом строил разговор очень похоже.

Телеканал «Дом» задумывался как инструмент пропаганды на неподконтрольных Киеву территориях. Это единственный из украинских каналов, которому разрешили вещать на русском языке.