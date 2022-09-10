США начали разрабатывать правила деятельности в космическом пространстве | 360°

Мир 10 сентября 2022, 01:52 Поделиться Telegram

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Viber США начали разрабатывать правила деятельности в космическом пространстве Вице-президент Харрис: США начали разрабатывать правила деятельности в космосе Unsplash/NASA

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Администрация США готовит правила использования космического пространства, которые укрепили бы «источники силы Америки», заявила вице-президент страны Камала Харрис. Ее слова привел ТАСС.

«Эти правила будут стимулировать инновации и обеспечат конкуренцию. Они усилят источники глобальной силы Америки, а именно способность к инновациям и производственные возможности», — прокомментировала чиновница.

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По ее словам, правила будут гибкими и смогут охватить различные виды деятельности в космосе. В их разработке примут участие представители гражданского сектора, в том числе эксперты.

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В России неоднократно предлагали не включаться в космическую гонку. Милитаризация космоса не принесет никакой пользы.

В настоящий момент американская компания SpaceX продолжает запускать спутники на орбиту Земли. Предприниматель Илон Маск увеличивает интернет-покрытие для проекта Starlink.

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