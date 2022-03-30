Космонавты Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернулись на Землю

Космический корабль «Союз МС-19» приземлился в Казахстане. На борту находились космонавты Антон Шкаплеров, Петр Дубров и Марк Ванде Хай. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Центра управления полетами.

По данным RT, аппарат приземлился в 147 километров к юго-востоку от города Жезказган.

Дубров установил рекорд среди других российских космонавтов, пробыв дольше всех на Международной космической станции (МКС) во время полета. Он находился там 355 суток.