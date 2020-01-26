МКС начала разрушаться из-за грибков

Грибы и бактерии из-за сырости и плохой вентиляции начали разрушать МКС. Космонавты осмотрели российский сегмент станции и нашли более сотни мест, где может начаться коррозия. В 21 месте процесс уже пошел.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование ученых Института медико-биологических проблем РАН, из найденных зон, которые начали разрушаться, восемь — наиболее опасны, за четырьмя зонами нужно следить с помощью приборов. Еще четыре зоны достаточно просто осматривать время от времени. Исследование ученых опубликовали в журнале «Авиакосмическая и экологическая медицина».

Космонавты проверили служебный модуль «Заря», функционально-грузовой блок «Звезда» и малый исследовательский модуль «Рассвет». Самые опасные зоны нашли возле трех иллюминаторов и в туалете. Ученые назвали основной причиной коррозии — конденсат из-за плохой вентиляции. Зона вокруг еще одного иллюминатора хорошо обдувается, поэтому она осталась целой.

Разрушают станцию грибы и бактерии. Их на борту станции в три-четыре раза больше нормы. Помимо влаги и плохой вентиляции, грибы интенсивно размножаются из-за ультразвукового фона, который вызывает оборудование.

25 декабря астронавт NASA Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано вышли в открытый космос, чтобы подремонтировать МКС снаружи.