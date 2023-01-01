Мир 01 января 2023, 15:22 Космонавты на МКС приготовили оливье и торт на Новый год Космонавты «Роскосмоса» и NASA отметили Новый год на МКС с тортом и салатом оливье Космонавт Сергей Прокопьев / "ВКонтакте"

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Экипаж МКС встретил Новый год с самодельным тортом и салатом оливье, рассказал специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин. В российском сегменте станции застолье провели вместе с астронавтами NASA.

За приготовление оливье отвечали сам Петелин, а также его коллеги Сергей Прокопьев и Анна Кикина. На МКС закончились запасы консервированного горошка, поэтому пришлось заменить его кукурузой. А вот торт собрали из «интернационального» набора продуктов — и начали отмечать вместе с американскими астронавтами.

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«Посмотрели фильм „Операция "Ы" и другие приключения Шурика“, астронавты тоже посмеялись. Много общались, делились традициями русского Нового года», — рассказал Дмитрий Петелин.

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Россияне назвали главными атрибутами праздника семью, новогоднюю елку и застолье. Опрошенные добавили, что подарки и походы в гости тоже ассоциируются у них со сменой года.

Ранее российские космонавты поздравили жителей страны с наступающим Новым годом. Они украсили сегмент МКС елками и мишурой и пожелали россиянам счастья, благополучия и тепла в душе.