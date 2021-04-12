Космонавт-испытатель рассказал о подготовке к полетам

Космонавт-испытатель Дмитрий Петелин с 2012 года занимался подготовкой к полету на орбиту. Он успел натренироваться с приземлением на разных территориях: в лесу, горах, степи, полупустыне Байконура. Также он получил парашютную и водолазную подготовки, но полет пришлось отложить, рассказал он в интервью сайту kp.ru.

«Нам старшие товарищи тогда говорили: „ОКП — самый сложный, но и самый интересный и насыщенный период в подготовке космонавта“. Так и получилось! За полтора года нам предстояло освоить системы космического корабля и станции, пройти ряд непростых тренировок по выживанию и изоляции, научиться чувствовать невесомость, научиться оказывать первую медицинскую помощь», — рассказал 37-летний Дмитрий Петелин.

Он добавил, что за это время каждый сдал около 35 предметов по части теории в зачетной и экзаменационной форме. По его словам, желающие попасть в космос не чувствовали усталости, потому что было интересно, что будет дальше. Самым же сложным за эти годы для Дмитрия показался процесс ожидания, когда дата не назначена и приходится долго ждать.