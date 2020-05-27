    27 мая 2020, 14:11

    Космонавт Корниенко: запуск Dragon Crew станет стимулом для России

    Ольга Ситникова

    Компания Илона Маска SpaceX запустит в космос пилотируемый Dragon Crew с двумя американскими астронавтами. Отечественный летчик-космонавт и Герой России Михаил Корниенко оценил предстоящее событие. Об этом сообщил сайт газета «Звезда».

    «Перед каждым пилотируемым стартом проводится целая серия беспилотных запусков, и тут каждая компания, частная или государственная, будет стараться свести все риски к минимуму», — пояснил Корниенко.

    Специалист обратил внимание на то, что в SpaceX проходили аналогичные тесты с грузовым вариантом Dragon Crew.

    «Грузовой корабль уже 20 раз выходил на старт, было уже 20 успешных запусков. Мне кажется, что такой старт будет безопаснее, чем старт шаттла», — отметил космонавт.

    По его мнению, запуск будет успешным. Корниенко предположил, что такое событие станет стимулом для России к подобному.