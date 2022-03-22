Космонавт Дубров стал рекордсменом по времени пребывания на МКС среди россиян

Космонавт «Роскосмоса» Петр Дубров установил рекорд среди други российских космонавтов, пробыв дольше всех на Международной космической станции (МКС) во время полета. Об этом сообщил RT.

«На данный момент он работает на станции уже 347 дней», — рассказали в ведомстве.

Он вернется на Землю 30 марта. К тому моменту его полет продлится 355 суток.

Ранее американская благотворительная организация «Космический фонд» убрала имя первого космонавта Юрия Гагарина из названия своей просветительской вечеринки.