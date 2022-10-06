Космонавт Борисенко рассказал, как взаимодействуют российские и американские космонавты на МКС | 360°

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Космонавт Борисенко рассказал, как взаимодействуют российские и американские космонавты на МКС

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Космический корабль Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной на борту 6 октября состыкуется с МКС. В разговоре с NEWS.ru космонавт Андрей Борисенко рассказал, что по правилам на станции обязательно должен присутствовать один российский космонавт в российском сегменте и один американский астронавт — в американском сегменте.

«Насколько мне известно, есть соглашение на четыре перекрестных полета, сейчас прошел первый полет, что будет дальше, у меня такой информации нет, будет видно», — рассказал Борисенко.

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По его словам, международный экипаж на МКС работает как одна команда. У космонавтов есть определенные правила общения — они не обсуждают политику, религии и другие темы, которые могут стать причиной конфликтов.

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«Каждый член экипажа должен доверять коллегам, никакого деления на национальную принадлежность здесь быть не должно. Мы должны не бояться поворачиваться друг к другу спиной», — заключил космонавт.

МКС

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