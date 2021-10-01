Космическую компанию Безоса Blue Origin обвинили в небезопасности

Более 20 сотрудников космической компании Джеффа Безоса Blue Origin написали коллективное письмо, в котором указаны случаи сексуальных домогательств, сексизма, нетерпимости к мнению подчиненных, а также плохим уровнем обеспечения безопасности.

Обвинения и сообщения о «токсичной» атмосфере на рабочем месте поступили от бывших и нынешних работников Blue Origin, указано в материале газеты The New York Times. Коллективное письмо было составлено 21 сотрудником корпорации.

При этом ряд партнеров Blue Origin, в том числе те, кто полетит на следующем корабле New Shepard, высказали поддержку компании Безоса.

Единственным подписавшимся автором письма стал Александра Абрамс. Ранее он возглавляла отдел по связям с сотрудниками Blue Origin.

На этой неделе основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сместил основателя Amazon Джеффа Безоса с первого места в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.