20 апреля 2023, 09:51
Космическое агентство Украины объяснило вспышку в небе над Киевом
Вспышку в небе над Киевом объяснили входом космического тела в плотные слои атмосферы
Таинственная вспышка в небе над Киевом, вероятно, связана с входом космического тела в плотные слои атмосферы. Об этом говорится в заявлении на сайте главного центра специального контроля при космическом агентстве Украины.
Инфразвуковые средства специалистов зафиксировали «высокоэнергетическое акустическое событие».
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«Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы», — указано в сообщении.
Информация уточняется.
Вспышку в небе над столицей Украины заметили вечером 19 апреля. В соцсетях появились слухи об НЛО, затем в Киеве объявили воздушную тревогу. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поначалу связал явление с работой системы противовоздушной обороны и написал об этом в Telegram, но позже пост оказался удален. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко предположил, что на Землю упал космический спутник NASA, однако в агентстве эти данные опровергли.
Киев
Украина
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