Космическим центром НАТО станет база Рамштайн в Германии

РИА ФАН уточнило, что главной задачей создаваемого космического центра станут обмен космической информацией и защита спутников Североатлантического Альянса.

По данным информагентства, авиабаза Рамштайн известна катастрофой во время авиационного праздника в конце 80-х годов, в результате которой 70 человек погибли.