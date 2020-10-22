Космическим центром НАТО станет база Рамштайн в Германии
Генсек НАТО Йенс Столтенбенрг рассказал, что министры обороны военного блока объявили о создании космического центра на авиабазе Рамштайн в ФРГ. Об этом сообщил ТАСС.
РИА ФАН уточнило, что главной задачей создаваемого космического центра станут обмен космической информацией и защита спутников Североатлантического Альянса.
По данным информагентства, авиабаза Рамштайн известна катастрофой во время авиационного праздника в конце 80-х годов, в результате которой 70 человек погибли.