Космический турист Blue Origin разбился при крушении легкомоторного самолета

Бизнесмен Глен де Врайс, который в октябре совершил суборбитальный полет на корабле New Shepard, погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщила компания Blue Origin.

«Мы с огорчением узнали о внезапной смерти Глена де Врайса, он привнес столько жизни и энергии всей команде Blue Origin и всему экипажу. Его любовь к авиации, его благотворительная работа и преданность своему делу будут долго вызывать уважение и восхищение», — говорится в заявлении компании, размещенном в официальном Twitter-аккаунте.

Авария произошла в четверг в районе Хэмптона в 65 километрах от Нью-Йорка, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию штата Нью Джерси. По неизвестной пока причине легкомоторный самолет Cessna 172 рухнул на лесную полосу. Расследование происшествия ведет управление безопасности на транспорте.

В октябре более 20 сотрудников космической компании Джеффа Безоса Blue Origin написали коллективное письмо, в котором указаны случаи сексуальных домогательств, сексизма, нетерпимости к мнению подчиненных, а также плохой уровень обеспечения безопасности. Обвинения и сообщения о «токсичной» атмосфере на рабочем месте поступили от бывших и нынешних работников компании. При этом ряд партнеров Blue Origin, в том числе те, кто полетит на следующем корабле New Shepard, высказали поддержку Blue Origin.