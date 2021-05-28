Космический мусор сделал дыру в канадском манипуляторе на МКС

Космический мусор врезался и продырявил канадский дистанционный манипулятор на МКС. Но появление отверстия не повлияло на работу устройства, заявило Канадское космическое агентство (CSA).

«Попадание [космического мусора] было замечено недавно во время плановой проверки манипулятора Canadarm2 12 мая. Эксперты CSA и NASA вместе сделали подробные снимки места попадания и оценили воздействие на одну из сегментов стрелы Canadarm2», — сообщила пресс-служба агентства.

На сайте опубликовали фотографии манипулятора. На кадрах видно, что на одной из балок образовалась небольшая дыра.

Источник фото: www.asc-csa.gc.ca

По словам канадского агентства, результаты проверки подтвердили, что попадание мусора не сказалось на работе техники. Было повреждено лишь теплозащитное покрытие секции. При этом специалисты продолжают анализ.

Манипулятор используют на МКС для обслуживания внешней поверхности станции. С его помощью меняют оборудование, перемещают грузы и самих космонавтов. Манипулятором могут управлять члены экипажа станции, а также работающие на Земле специалисты.