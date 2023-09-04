Мир 04 сентября 2023, 08:35 Космический корабль Crew Dragon с россиянином на борту приводнился у берегов США НАСА: космический корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю NASA

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Экипаж американского космического корабля Crew Dragon Endeavour вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС). Об этом заявило НАСА на своем сайте.

Приводнение произошло у побережья Джексонвилля в штате Флорида. В состав экипажа Crew Dragon вошли Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт Султан Алнеяди и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. Они провели на борту МКС 186 дней.

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Обеспечением безопасности приводнившегося корабля занимались два быстроходных катера. Они приведут Crew Dragon в безопасное положение, после чего космонавты пройдут медосмотр и вылетят в Хьюстон.

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