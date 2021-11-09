Космический корабль Crew Dragon с астронавтами приводнился в Атлантическом океане

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon, принадлежащий компании Илона Маска SpaceX, успешно приводнился в Атлантическом океане у берегов Соединенных Штатов. Он доставил на Землю с МКС четверых астронавтов. Об этом сообщил сайт NASA.

После экспедиции на Международную космическую станцию на этом корабле с орбиты вернулись астронавты NАSА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Их полугодовая миссия завершилась.

Накануне Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от станции и облетел ее перед тем, как отправиться на Землю: астронавты изучили поверхность МКС и сделали детальные снимки. В NASA уточнили, что такой проверки не проводили уже 10 лет.

Следующий Crew Dragon с третьим экипажем отправится в космос 10 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Он доставит на орбиту американских астронавтов Раджу Чари, Тома Маршберна и Кайлу Бэррон. С ними полетит астронавт ЕКА Маттиас Маурер.