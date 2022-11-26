Мир 26 ноября 2022, 23:51 Космический корабль Cargo Dragon с грузами отправили к МКС SpaceX запустила корабль Crew Dragon к МКС с космодрома во Флориде

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Американская компания SpaceX произвела запуск грузового корабля Cargo Dragon 2. Трансляцию запуска на своем сайте вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета-носитель Falcon-9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 14:20 по времени восточного побережья США (22:20 по московскому времени). Его цель — пополнить запасы на Международной космической станции в рамках 26-й коммерческой миссии по доставке грузов. Стыковка корабля с МКС состоится 27 ноября в 15:30 по московскому времени.

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Изначально старт планировалось провести 22 ноября, но его пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий.

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Американский космический корабль Crew Dragon-4, на борту которого находились четыре астронавта, успешно приводнился 12 октября в Атлантическом океане недалеко от побережья Флориды. Участники миссии Crew-4 находились на Международной космической станции почти шесть месяцев. Астронавты работали на борту орбитальной лаборатории.