Космический грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Американский грузовой корабль приводнился в Тихом океане с более полутора тоннами грузов с МКС. Об этом сообщила компания SpaceX на своей официальной странице в Twitter.

На Dragon находятся материалы и результаты научных экспериментов в сфере космической радиации и результаты опытов на мышах, которые проводились на орбите. «Приводнение Dragon подтверждено, завершена его третья миссия на МКС и обратно», — указано в сообщении.

Ранее восьмого декабря корабль доставил на МКС материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости с весом примерно в три тонны. Среди предметов были гиперспектральная система формирования изображений Земли новейшего поколения и солодовый ячмень для исследования роста в условиях микрогравитации.

Dragon на данный момент является единственным грузовым кораблем, способным перевозить предметы с борта МКС на Землю. Для него это был третий полет на орбиту.