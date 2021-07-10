Космический грузовик Dragon успешно приводнился в Атлантике

Космический грузовик Dragon компании SpaceX приводнился в Атлантическом океане неподалеку от побережья штата Флорида. О завершении 22-й миссии по поставке грузов на Международную космическую станцию сообщили в Twitter компании.

Корабль пробыл на орбите больше месяца, в минувший четверг он отстыковался от МКС, а 9 июля вернулся на Землю. До этого его прилет переносили два раза из-за тропического шторма «Эльза».

Dragon вернулся с 2,4 тонны грузов с МКС, среди них есть среди прочего и результаты исследований.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 прошел с 3 июня с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через два дня прошла стыковка с МКС. На станцию космический грузовик доставил продовольствие, материалы для экспериментов, оборудование и две новые панели солнечных батарей iROSA — всего около 3,3 тонны разных грузов.

Ранее основатель SрасеХ Илон Маск предложил создать международные базы на Луне и на Марсе. По его мнению, это было бы логичным продолжением проекта МКС.