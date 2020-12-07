Космический грузовик Cargo Dragon успешно пристыковался к МКС

Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции. Видео с моментом стыковки опубликовало NASA на своей странице в Twitter. Это первый раз, когда к МКС одновременно присоединены два корабля Dragon. В NASA уже назвали эту ситуацию «Драконы в логове».

На опубликованных кадрах видно, как грузовик медленно опускается и присоединяется вплотную к модулю.

Стыковка Cargo Dragon прошла в автоматическом режиме. Корабль присоединился к стороне модуля Harmony рядом с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который в ноябре доставил на МКС астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннон Уокер, а также представителя Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Экипаж присоединился к россиянам Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс. Они находятся на станции с середины октября 2014 года.

Грузовик доставил на станцию оборудование для научных исследований, запасы продовольствия и необходимую технику.

Cargo Dragon запустили с космодрома на мысе Канаверал в минувшее воскресенье, 6 декабря. Это 21-й раз, когда груз на американский сегмент МКС доставляет компания Space X. Новый корабль представляет собой модернизированную версию Dragon. Он может поднять на 20% груза больше, чем его предшественники.