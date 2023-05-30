30 мая 2023, 14:57
Космический эксперт Моисеев допустил, что китайцы смогут высадиться на Луну в 2030 году
Китай заявил о том, что произведет высадку на Луну до 2030 года, и это вполне вероятно. Об этом НСН рассказал глава Института космической политики Иван Моисеев.
Он отметил, что реализовать эти планы будет сложно. Главным образом, из-за очень сжатых сроков. Также у Китая пока нет сверхтяжелой ракеты-носителя. Но в целом пока есть время на ее создание и испытания.
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«Это очень жесткий срок, но они могут сделать, если захотят. Их космонавтика развивается очень быстро и выходит на второе место — треть от объема американской. <…> Нужен специальный корабль, они его испытывали всего один раз. За восемь лет это сделать очень трудно», — отметил Моисеев.
Космос
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