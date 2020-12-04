Космический аппарат «Чанъэ-5» показал, как выглядит флаг, установленный на Луне

Космический аппарат «Чанъэ-5» в первый раз в истории прислал динамичный снимок государственного флага Китая на фоне ландшафта Луны. Об этом сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления (CNSA).

На странице организации в соцсети WeChat сказано, что флаг с полотнищем сделали из специального материала. Конструкция весит всего 12 граммов. На снимке виден флаг, который зажат в автоматизированном щупальце аппарата.

Динамический диапазон фото дает возможность запечатлеть очень светлые и чрезвычайно темные участки в мельчайших деталях. Благодаря этому человек может более четко воспринимать цветовые оттенки объекта.

Источник фото: Twittet

Беспилотная станция «Чанъэ-5» совершила посадку на Луне 1 декабря, а через два дня уже вылетела с собранным материалом оттуда. Скоро она должна состыковаться с орбитальным модулем.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» на прошедшей неделе успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат «Чанъэ-5». Примерно к 17 декабря он должен доставить на Землю лунный гравий. Всего удалось собрать около двух килограммов лунной горной породы. Ее изучат китайские специалисты.