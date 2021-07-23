Космических туристов запретили называть астронавтами

Космические туристы не могут претендовать на получение «почетных крыльев астронавта». Об этом заявило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в своем новом приказе.

Согласно документу, чтобы получить отличительный знак человек должен быть членом экипажа, который соответствует всем квалификационным требованиям. Кандидат на «почетные крылья» должен совершить полет на высоту более 80 километров и выполнить ряд функций.

Еще отличительный знак может получить тот, чей вклад в коммерческую пилотируемую космонавтику заслуживает особого признания. Решение о выдаче знака принимает замдиректора Бюро коммерческого использования космических транспортных средств.

Ранее компания Blue Origin отправила в космос корабль New Shepard. На борту находился основатель компании Джефф Безос вместе с младшим братом Марком. Еще членами группы стала 82-летняя Уолли Фанк, которая в молодости была профессиональной летчицей, а также 18-летний Оливер Деймен. Весь полет продлился чуть более 10 минут. Корабль успешно приземлился в США.