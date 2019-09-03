Космические ведомства Ирана попали под санкции США

Министерство финансов США ввело санкции против ведомств Ирана, задействованных в космической отрасли. Речь идет об исследовательском институте астронавтики, космическом агентстве и центре исследования космоса.

Соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства.

Ранее Вашингтон уже вводил ограничения против Ирана из-за создания баллистических ракет.

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РИА «Новости» напомнило, что госсекретарь США Майк Помпео объяснял введение санкций активностью иранского гражданского космического агентства «в части поддержки и развития баллистической ракетной программы». Он подчеркнул, что запущенная 29 августа ракета-носитель является серьезной угрозой.

«Эти шаги должны послужить предупреждением для мирового научного сообщества о том, что сотрудничество с иранской космической программой может помочь Тегерану реализовать технологии по запуску ядерного оружия», — отметил Помпео.

Госсекретарь назвал запуск ракеты предупреждением для международного научного сообщества о том, что Тегеран способен разработать систему доставки ядерного оружия.

«Это первый раз, когда Соединенные Штаты вводят санкции против гражданского космического агентства Ирана в связи с деятельностью, которая способствует продвижению его программы по разработке баллистических ракет», — цитирует Помпео ТАСС.