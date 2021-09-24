Космические туристы с корабля Crew Dragon показали вид на Землю из иллюминатора

Члены экипажа первой гражданской миссии SpaceX показали видео с орбиты, на котором продемонстрирован вид на Землю через огромный иллюминатор корабля. Сиан Проктор выложила видео в своем Twitter.

На видео члены экипажа Крис Семброски и Джаред Исаакман отодвигают крышку купола, через который открывается невероятный вид на планету. На фоне играет саундтрек из фильма «Космическая одиссея 2001 года». Хейли Арсено достает что-то из сумки, а затем вместе со всеми смотрит в иллюминатор на Землю с высоты 590 километров.

Туристы впервые отправились в космическое путешествие без профессиональных астронавтов, проведя на орбите трое суток. Корабль Crew Dragon вернулся на Землю 19 сентября. После этого члены экипажа начали делиться в социальных сетях роликами, снятыми во время экспедиции.

Корабль с гражданским экипажем приводился в Атлантическом океане недалеко от берегов Флориды.

Эксперты в беседе с «360» ранее высказали разные мнения о том, сможет ли такой космический туризм набрать популярность в ближайшем будущем.