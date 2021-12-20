Космические туристы из Японии сели в «Союз МС-20» перед возвращением на Землю

Космические туристы из Японии Едзо Хирано и Юсаку Маэдзава вместе с российским космонавтом Александром Мисуркиным сели в корабль «Союз МС-20». Они закрыли переходные люки между ним и Международной космической станцией (МКС) перед возвращением на Землю.

Трансляцию ведут на сайте «Роскосмоса». Отстыковка «Союза» от МКС ожидается в 02:50 по московскому времени. В 05:18 двигательная установка корабля должна включиться для выдачи тормозного импульса. Затем «Союз» начнет схождение с орбиты.

В 05:47 корабль разделится на отсеки, через три минуты после этого спускаемый аппарат «Союза» войдет в атмосферу Земли. В 05:58 ожидается раскрытие основного парашюта. Посадка аппарата ожидается в 06:13. Она произойдет в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Многоразовый суборбитальный космический корабль компании Джеффа Безоса Blue Origin с экипажем из шести космических туристов 11 декабря успешно приземлился недалеко от стартовой площадки. Вся продолжительность полета составила около 10 минут. Это стало третьим путешествием туристов в околокосмическое пространство, которое организовал основатель компании Amazon.