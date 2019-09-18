Космические аппараты России и США могут столкнуться в ближайшие часы

Выкинуть мусор и уместить вещи. Как на МКС влезает весь груз Подробнее

Американские военные предупредили компанию-разработчика Genesis-2 Bigelow Aerospace, что вероятность столкновения двух аппаратов через 15 часов составляет 6%.

Представители Bigelow Aerospace заявили, что угроза соприкосновения надувного модуля и спутника свидетельствует о том, насколько замусорена низкая околоземная орбита.

Действительно, человек сумел намусорить не только на Земле, но и на ее орбите. По подсчетам «Роскосмоса», сейчас космическое пространство засорено почти 700 тысячами объектов мусора. Из-за этого возникает постоянный риск столкновения МКС с одной из мусорных частичек.

Находясь на орбите, объекты набирают огромную скорость. Поэтому даже маленькая частичка краски, отколовшаяся с борта корабля, может привести к роковым последствиям. Чем больше объект, тем более серьезный ущерб он может причинить.

Надувной модуль Genesis-2 вышел на орбиту в 2007 году. Сначала он находился в сложенном состоянии, а затем аппарат заполнили воздухом. Он функционировал 2,5 года. Военный спутник «Космос-1300» запустили на орбиту в 1981 году.