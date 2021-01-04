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    04 января 2021, 09:06

    Кошки помогают хозяевам работать на удаленке — психологи

    Андрей Иванов

    Британские психологи выяснили, что кошки успокаивают своих хозяев во время работы на удаленке. Животные помогают людям избавиться от стресса и поднимают настроение. Об этом сообщило издание The Mirror.
    Кошки помогают хозяевам работать на удаленке — психологи

    Психологи опросили около 700 владельцев кошек, которые работают из дома, чтобы узнать больше об отношениях людей с домашними животными в сложный момент.

    63% опрошенных заявили, что кошки их успокаивают. 56% респондентов признали, что пушистые питомцы скрашивают им жизнь. Более половины (53%) принявших участие в исследовании рассказали, как кошки их веселят: во время работы животные могут пройтись по ноутбуку, что очень радует их хозяев и заставляет улыбнуться.

    Как пишет издание, вместо болтовни с коллегами в обеденное время некоторые люди на удаленке беседуют со своими кошками. Четверо из десяти рассказали, что регулярно обсуждают даже рабочие вопросы со своими любимцами.