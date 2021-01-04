Психологи опросили около 700 владельцев кошек, которые работают из дома, чтобы узнать больше об отношениях людей с домашними животными в сложный момент.

63% опрошенных заявили, что кошки их успокаивают. 56% респондентов признали, что пушистые питомцы скрашивают им жизнь. Более половины (53%) принявших участие в исследовании рассказали, как кошки их веселят: во время работы животные могут пройтись по ноутбуку, что очень радует их хозяев и заставляет улыбнуться.

Как пишет издание, вместо болтовни с коллегами в обеденное время некоторые люди на удаленке беседуют со своими кошками. Четверо из десяти рассказали, что регулярно обсуждают даже рабочие вопросы со своими любимцами.