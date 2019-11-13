Кошки-азиаты и сленг чернокожих. Disney пометила старые мультики

Любимые многими «Дамбо», «Питер Пэн» и «Книга джунглей» стали мультфильмами с «устаревшим изображением культуры». Такую пометку внес онлайн-кинотеатр Disney+, чтобы предупредить зрителей о возможном несоответствии роликов и современных норм. На обновленное описание популярных мультиков обратили внимание интернет-пользователи, которые поделились скриншотами в Сети.

«Эта картина представлена в том виде, в котором была создана изначально. Она может содержать устаревшие изображения культуры», — сказано в описании к мультфильму «Дамбо».

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Несмотря на то, что компания не указывала конкретных «устаревших изображений культуры», споры о мультфильмах ведутся давно, поэтому понять, о чем идет речь, несложно. Например, в «Дамбо» есть воронья стая, которая курит и говорит на сленге населения американских гетто. Этих персонажей не раз сравнивали с неграмотными чернокожими.

Расизм замечали и в мультфильме «Леди и бродяга», где сиамские кошки очень смахивают на карикатуру азиатов.

Под публикациями в подписях к мультфильмам собралось множество комментаторов, которые принялись обсуждать нововведение. Большинство поддержало инициативу Disney и отметило, что лучше добавить строчку в описание, чем совсем вырезать сцены из видео.

«Приятно видеть некоторую ответственность, а не удаление сцен полностью. Я лично чувствую, что кадры в „Дамбо“ просто показывают стереотип о таких качествах, как хитрость и остроумие», — написал один из пользователей.

Онлайн-кинотеатр Disney+ начал работать 12 ноября. Теперь подписавшиеся пользователи смогут смотреть мультфильмы Disney, Pixar, а также фильмы Marvel. Сейчас платформа доступна только в США, Канаде и Голландии.