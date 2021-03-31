Кошка принесла больного котенка в клинику. Видео

Медики в одной из больниц Измира прикармливали бродячую кошку. Она никогда не заходила внутрь, но однажды осмелилась: в зубах она притащила котенка и начала настойчиво мяукать. Оказалось, что животное заявилось не просто так. Котенок был болен. Об этом пишет The Daily Mail.

Врачи осмотрели котенка и выяснили, что у него глазная инфекция. Они проконсультировались с ветеринарами, что делать в таких случаях. На улице они нашли еще одного с такой же проблемой. Врачи прокапали котят и теперь они в полном порядке.

«Когда мы начали принимать пациентов утром, она пришла со своим котенком. Она просила о помощи, долго мяукала. Мы были в шоке. При тщательном осмотре мы увидели, что котенок не может открыть глаза из-за инфекции. Мы проконсультировались с ветеринарами и дали рекомендованные лекарства», — рассказал один из медиков, который спасал кошачье потомство.

Собеседник добавил, что, когда котята открыли глаза, все пришли в восторг.

«Потом мы отправили кошку и котят в Узундере для дальнейшего ухода. Подобное случается с нами впервые. Мы разволновались, но теперь рады видеть, что у них все хорошо», — закончил рассказ один из спасителей животных.

В начале этого кода кот сорвал отправление поезда в Лондоне. Он забрался на крышу одного из вагонов и заснул. А когда его разбудили, категорически отказался спускаться вниз. Пассажиров пересадили в другой состав, а животное пытались приманить несколько часов.