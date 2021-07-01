СМИ: обвиненного в изнасиловании Билла Косби выпустят из тюрьмы

В Филадельфии отменили приговор 83-летнему американскому комику Биллу Косби. В 2018 году его отправили в тюрьму на 10 лет за противоправные действия сексуального характера.

Решение принял суд в Пенсильвании, сообщило агентство Associated Press. Он счел, что приговор Косби вынесли с нарушениями закона.

Обвинения афроамериканскому актеру выдвинули в 2015 году. Тогда прокуратура взяла за основу показания самого Косби и других свидетелей, которые фигурировали в ранее закрытом деле. В его рамках мужчина согласился на сделку со следствием. Соглашение предполагало, что показания нельзя использовать для выдвижения новых обвинений в адрес Косби.

В апреле 2018 года суд присяжных признал комика виновным в домогательствах и насилии над сотрудницей Темпльского университета Андреа Констанд. В сентябре ему вынесли приговор. За решеткой мужчина провел более двух лет, отбывая наказание в тюрьме неподалеку от Филадельфии. Вскоре он должен выйти на свободу.

Билл Косби известен по фильмам «Возвращение в страну Оз», «Джек», «Комик» и проекту «Шоу Косби».