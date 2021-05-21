Косачев заявил, что Совфед надеется на участие Ирана в международных форумах

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев заявил о надежде России на участие Ирана в международных форумах, проводимых палатой. В частности речь идет о Невском экологическом конгрессе, написала «Парламентская газета».

«Рассчитываем, что иранские представители примут активное участие в проводимых Советом Федерации международных форумах, в частности в Невском экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге», — заявил Косачев на встрече с послом Ирана в РФ Каземом Джалали.

Помимо прочего, наша страна рассчитывает на участие Ирана в назначенном на сентябрь этого года третьем Евразийском женском форуме и в майской Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу. Также сенатор отметил планы о продолжении взаимодействия на переговорах в Астанинском формате.