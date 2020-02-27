Косачев: Украина придерживается несправедливой позиции по долгам СССР

«Насколько я знаю, речь идет только об одной республике — Украине. Поверьте, ситуация таким образом комментируется не потому что у нас такие отношения с Украиной, эта проблема существовала с момента достижения соглашения по этому вопросу. Киев с удовольствием воспользовался той его частью, которая позволяла не брать на себя долю советского долга. Украина не выплатила ни копейки по бывшим советским долгам», — пояснил Косачев.

По его словам, с 1991 года Незалежная выступает против перехода «части собственности на советскую недвижимость за рубежом на России». Он напомнил, что это касается зданий посольств, зданий торгпредств и прочих государственных советских организаций. Председатель комитета заявил, что некоторые страны все еще не переоформили собственности на Россию.

«Такая ситуация сложилась в силу специфической позиции Украины, нечестной, несправедливой и точно недружественной. Насколько я знаю, никакая больше из союзных республик такой позиции не занимает», — отметил Косачев.