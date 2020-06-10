Косачев: у следствия по Boeing MH17 нет доказательств пуска ракеты из-под Первомайского
Результаты следствия по Boeing MH17, согласно которым он был сбит ракетой из населенного пункта Первомайское, не имеют доказательств. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «есть технические данные России, которые не подтверждают версию следствия, но они проигнорированы» и «нет технических технических данных с украинских радаров и нет данных с американских спутников».
«Относиться к этому нужно исключительно как к политическому действу, а не профессиональному расследованию», — считает Косачев.