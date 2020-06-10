Косачев: у следствия по Boeing MH17 нет доказательств пуска ракеты из-под Первомайского

По его словам, «есть технические данные России, которые не подтверждают версию следствия, но они проигнорированы» и «нет технических технических данных с украинских радаров и нет данных с американских спутников».

«Относиться к этому нужно исключительно как к политическому действу, а не профессиональному расследованию», — считает Косачев.