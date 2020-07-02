Косачев рассказал, зачем талибы воюют с американцами

По словам сенатора, заявление о том, что Рахмат Азизи брал вознаграждения от российской военной разведки за убийство военных из США, являются частью борьбы в Штатах перед президентскими выборами.

«Конечно это часть внутриполитической борьбы в США. Демократы и подконтрольная им пресса ищут возможности атаковать Трампа и создать для него проблемы на самых разных участках, и российская тема как раз хорошо раскручена и здесь не приходится сильно напрягаться. На первом месте в данном случае не Россия и не Афганистан, а ноябрьские выборы президента», — заявил Косачев.

Он также отверг обвинения в адрес России, которые содержатся в статье The New York Times, назвав их «нелепицей». Сенатор подчеркнул, что Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Афганистане. На этом фоне домыслы американских журналистов полностью противоречат логике.