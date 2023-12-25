Мир 25 декабря 2023, 13:07 Косачев рассказал о захваченных «в грязную» территориях США в Арктике Сенатор Косачев напомнил о праве мира не признавать новые границы США в Арктике US Navy/via Globallookpress.com

Читать 360tv в

Мировое сообщество может не признавать обновленные границы США на шельфе в Арктике. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Сенатор прокомментировал расширение континентального шельфа и назвал новые американские территории «захваченными». По мнению Косачева, США расширили свои границы в обход международного права, так как они не смогли доказать, что страна имеет подводное продолжение материковой части за пределами 200 миль от исходных линий.

Реклама

«Разница лишь в том, что американцы сделали это с международно-правовой точки зрения, что называется, „в грязную“», — указал сенатор.

Он напомнил, что другие страны, в том числе Россия, Дания и Канада годами ожидают рассмотрения своих претензий на арктический шельф комиссией ООН по границам континентального шельфа.

«Международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы», — заключил Косачев.

Ранее о недопустимости расширения границ США в Арктике заявил глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов. По его словам, территориальные споры могут привести к усилению напряженности.