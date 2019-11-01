Косачев прокомментировал заявление украинских властей о выплате репарации за конфликт на Донбассе

«Это заявление абсолютно неприемлемо. Это заведомо ложная интерпретация событий на юго-востоке Украины. Прямую ответственность за то, что этот кризис разразился, несут организаторы „майдана“, совершившие антиконституционный переворот. Этот переворот не был принят значительной частью населения Украины. И конфликт имеет исключительно внутриукраинские истоки и последующее внутриукраинское урегулирование», — заметил Косачев.

Российские сенаторы ответили на требование украинского министра заплатить за Донбасс Подробнее

По его словам, «Россия активно содействует» устранению конфликта на Донбассе.

«Все, что Россия могла сделать для того, чтобы предотвратить необратимый сценарий развития событий, Россия сделала. И Украина должна быть за это благодарна. А все остальное — это просто с больной головы на здоровую», — напомнил глава комитета.

Ранее российские сенаторы ответили на требование украинского министра заплатить за Донбасс. По их мнению, Россия никому ничего не должна, и восстанавливать Донбасс должны те, кто его разрушал.