Косачев прокомментировал заявление госсекретаря США о блокировке Россией совещания ОБСЕ

Зампред Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена в отношении России. Американский политик заявил, что страна заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам Косачева, это обвинение является некорректным. Он отметил, что совещание могут провести лишь с согласия всех стран-участников.

«Если существуют претензии российской стороны по содержанию, по повестке дня, по итоговым документам, по приглашенным участникам, значит они должны быть сняты. Поэтому американцам, либо другой стране, которая взялась за организацию мероприятия, нужно прежде всего обращать вопросы к самим себе, почему им не удалось достичь консенсуса со всеми участниками ОБСЕ, включая Россию», — отметил политик.