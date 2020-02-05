Косачев прокомментировал слова дипломата о «российской угрозе» в Польше
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на слова посла о нагнетании «российской угрозы» в Польше. Об этом сообщил сайт RT.
«Я нахожу эту ситуацию типичной не только для Польши, но и для ряда других стран Центральной и Восточной Европы», — подчеркнул Косачев.
По словам сенатора, бесконфликтные отношения между государствами важны.
«И остается только верить, что рано или поздно здравомыслящие граждане Польши или других стран, которые сталкиваются с этой манипуляцией общественным сознанием, смогут ее разглядеть и отказать в доверии тем политикам, которые беззастенчиво общественным мнением манипулируют», — заключил он.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что местные власти запугивают граждан российскими захватчиками.