Косачев прокомментировал слова дипломата о «российской угрозе» в Польше

«Я нахожу эту ситуацию типичной не только для Польши, но и для ряда других стран Центральной и Восточной Европы», — подчеркнул Косачев.

По словам сенатора, бесконфликтные отношения между государствами важны.

«И остается только верить, что рано или поздно здравомыслящие граждане Польши или других стран, которые сталкиваются с этой манипуляцией общественным сознанием, смогут ее разглядеть и отказать в доверии тем политикам, которые беззастенчиво общественным мнением манипулируют», — заключил он.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что местные власти запугивают граждан российскими захватчиками.