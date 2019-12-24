Косачев ответил на предположение «Нафтогаза» о невыполнении Россией обещаний

«Это заявление можно расценивать как подтверждение ненадежности украинской стороны как партнера по каким-либо договоренностям, в том числе в нефтегазовой сфере… Так что уверенности в том, что Украина будет выдерживать нынешние договоренности у меня, к сожалению, нет», — заметил Косачев.

Сенатор напомнил, что «надежда умирает последней».

«До тех пор пока есть возможность эти договоренности реализовывать, этой возможностью нужно обязательно пользоваться. У меня нет никаких сомнений, что российская сторона будет вести себя именно таким образом. Ни в одном нашем заявлении эти договоренности не ставятся под сомнения, а украинская сторона уже начала это делать», — подчеркнул Косачев.

Ранее Витренко заявил, что Россия может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против «Газпрома».