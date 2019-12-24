    24 декабря 2019, 14:01

    Косачев ответил на предположение «Нафтогаза» о невыполнении Россией обещаний

    Ольга Ситникова

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ответил на заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. Глава украинской компании предположил, что Россия не выполнит обязательства. Об этом сообщил сайт RT.

    «Это заявление можно расценивать как подтверждение ненадежности украинской стороны как партнера по каким-либо договоренностям, в том числе в нефтегазовой сфере… Так что уверенности в том, что Украина будет выдерживать нынешние договоренности у меня, к сожалению, нет», — заметил Косачев.

    Сенатор напомнил, что «надежда умирает последней».

    «До тех пор пока есть возможность эти договоренности реализовывать, этой возможностью нужно обязательно пользоваться. У меня нет никаких сомнений, что российская сторона будет вести себя именно таким образом. Ни в одном нашем заявлении эти договоренности не ставятся под сомнения, а украинская сторона уже начала это делать», — подчеркнул Косачев.

    Ранее Витренко заявил, что Россия может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против «Газпрома».