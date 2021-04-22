Косачев отреагировал на поддержку Китаем саммита «ядерной пятерки»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление представителя МИД Китая о том, что страна поддерживает инициативу президента России организовать встречу глав государств — членов Совета Безопасности ООН, написал сайт RT.

«Уверен, что вчерашняя актуализация этой инициативы президентом Российской Федерации и сегодняшняя ее официальная поддержка КНР вновь переводят обсуждение данного вопроса в практическую плоскость», — подчеркнул Косачев.

Он заметил, что в настоящий момент пандемия коронавируса в среднем по миру отступает. Косачев уверен, что встреча состоится при проявлении заинтересованности со стороны всех ее желаемых участников.