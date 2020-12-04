Косачев осудил действия властей Латвии по отношению к журналистам

Их обвинили в этом из-за сотрудничества с агентством МИА «Россия сегодня». Косачев считает, что Латвия «не готова допустить свободы слова и свободы мнений», а происходящее он назвал «правовым нигилизмом, и политическим беспределом».

«Я надеюсь, что наши коллеги-дипломаты будут эту тему самым оперативным, громким и решительным образом продвигать на всех релевантных международных площадках», — заключил сенатор.