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    22 января 2021, 13:04

    Косачев одобрил продление США договора СНВ-3

    Дарья Морозова

    Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение Америки продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным сайта «Аргументы и факты», срок нынешнего договора истекает 5 февраля. Правительство Штатов планирует продлить его еще до окончания срока.

    «Отличная новость, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст», — считает Косачев.