Косачев одобрил продление США договора СНВ-3
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение Америки продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным сайта «Аргументы и факты», срок нынешнего договора истекает 5 февраля. Правительство Штатов планирует продлить его еще до окончания срока.
«Отличная новость, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст», — считает Косачев.