Косачев одобрил продление США договора СНВ-3

По данным сайта «Аргументы и факты», срок нынешнего договора истекает 5 февраля. Правительство Штатов планирует продлить его еще до окончания срока.

«Отличная новость, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст», — считает Косачев.